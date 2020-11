Renaud PERROUX

Dernier poste occupé : Directeur délégué Suisse romande pour la société JobCloud SA.



JobCloud est l’entreprise digitale leader du marché de l’emploi en suisse avec 180 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 100 millions de francs suisses. Outre jobup.ch (n°1 en Suisse romande) et jobs.ch (n°1 en Suisse allemande), le portefeuille de JobCloud englobe également d’autres sites et services technologiques.

La société JobCloud SA est née en 2013 de la fusion des sociétés Jobup SA et jobs.ch SA.



Au travers de mes fonctions successives, j’ai joué un rôle très actif dans ces fusions et dans l’évolution de la société, plus particulièrement sur le marché de la Suisse romande et pour la marque jobup.ch.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Consulting

Formation

Jobboard

Management

Manager

Marketing

Recrutement

Sales

Sales manager

Vente