Stéphane STÉPHANE MALO

# 27 ans dexpériences en B2B Industrie (actionnariat allemand)

# Focus Asiatique prégnant Pitch: 5 ans, 15 pays connus, 3 années d'études en Commerce avec l'Asie, 2 langues asiatiques (Malay et Coréen).

# Expatriation: 5 ans Asie (Malaisie et Corée), 2 ans Brésil, 2 ans Allemagne.

# Direction dentreprises et développement des affaires à linternational.

# Création de valeur pour des entreprises des secteurs de lénergie ou de lindustrie.

# Can do attitude.

# Executive MBA HEC Paris



SENS DU RELATIONNEL

AGILITE, ADAPTABILITE

DIRECTEUR CENTRE DE PROFIT

DEVELOPPEUR COMMERCIAL

LEADERSHIP POLYVALENT

POLYGLOTTE



Riche dune expérience professionnelle de plus de 27 ans, répartie entre la direction

dentreprise pour des PMI, le développement des affaires pour des multinationales en Europe,

en Amérique latine et en Asie, je souhaite aujourdhui trouver un poste de Directeur

Commercial International.

Objectif: création de valeur pour des entreprises industrielles exportatrices.



