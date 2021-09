Spécialisé depuis 1986 dans le secteur de la sécurité et de la sûreté.

SERSYS développe et fabrique une gamme de serrure électrique répondant aux cahiers des charges les plus exigeants.

Le BE intégré est aussi capable de répondre à de nouvelles exigences formulées.

L'entreprise est certifiée ISO9001 depuis 1995.



Mes compétences :

Contrôle d'accès

Management

Gestion de projet

Direction générale

Business development

Issue de secours

Conception