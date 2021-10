René-Pierre DESRUES

Spécialisé dans l'Hôtellerie, la Restauration et le Tourisme, j'assume, après une longue carrière de Directeur Général aux Antilles, Algérie, Saint Martin, la Direction en tant que salarié ou consultant de structures hôtelières (LVT LA LAUZA à VALMENIERE (73),HOTEL PALMERAIE à OUARZAZATE (MAROC), HOTEL LE RELAIS DU LAC (HOSSEGOR), HOTEL SAINT LOUIS (AUTUN), et récemment HOTEL LE FRANCE à AUBUSSON (LIMOUSIN), l'hôtel CHATEAU ROYAL (ancien Royal Tera) RESORT AND SPA NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE), Hôtel KONIAMBO à KONE (Grands Hôtels de Nouvelle Calédonie), puis depuis le 12 février 2018, Directeur du Paradis d'Ouvéa, sur l'île d'Ouvéa en Nouvelle Calédonie.



J'effectue également des missions de formations (HACCP, QUALITE DE SERVICE, procédures hôtelières, etc.), client mystère, audits....; en tant que Consultant Formateur pour de nombreuses structures (PROFORMALYS, FORMA PREMIER, MY FORMATION, EMC CONSULTING, FG CONSULTING,...etc.).



Autodidacte, Instituteur de formation,j'ai appris mon métier au Club Méditerranée, de 1972 à 1984,puis en tant que Directeur de nombreuse structures : Tourisme Associatif,Organismes de croisières, Villages-Clubs,Tours Opérateurs. C'est d'ailleurs chez CHORUS, où j'ai dirigé les fameux KAPPA CLUBS, que j'ai connu la Martinique où je suis resté de 1992 à 2000, comme Directeur Général de PRIMEREVE (110 chambres 3*), FRANTOUR (77 chambres 3*)et ai crée ma structure : EDEN BEACH 2*, idéalement placé sur la plage de l'Anse Mitan. Parti en Algérie, pour diriger l'Hôtel PHOENIX d'ORAN (140 chambres 5*), j'en suis revenu pour prendre la tête du MONT VERNON à St MARTIN (400 chambres 3*). Début 2005 me voit revenir en Métropole pour créer ARA conseils, organisme de formation, management de transition, recrutement, audits et conseils en Hôtellerie, Restauration et Tourisme. C'est à travers ce cabinet que j'ai managé de 2007 jusqu'au 31 avril 2010 à AUBUSSON un très bel hôtel 3 étoiles (http://www.aubussonlefrance.com ), tout en continuant mes missions. Dernières missions : 1)la création, avec mon ami Jean-Claude DURAND, du premier terrain d'accueil de camping-cars au Maroc : l'OURIKA CAMP de MARRAKECH, 70 emplacements de 70 m², Restaurant de 150 places, hammam, boutique, piscine, 9 chambres, village berbère.... Il est ouvert ! 2)La gestion, sous forme de management de transition (Directeur Général), du ROYAL TERA RESORT AND SPA NOUMEA, en Nouvelle Calédonie, du 29 février 2012 au 31 mars 2013, puis, du 1er avril 2013 jusqu'à maintenant, Directeur de l'Hôtel KONIAMBO de Koné (Nouvelle Calédonie) pour le compte des Grands Hôtels du Nord Calédonien. De retour en France depuis le 6 juin 2014, j'ai renoué avec les missions de formation, d'audit...etc.Enfin, depuis le 12 février 2018, j'ai rejoint la Direction du Paradis d'Ouvéa****, sur l'île d'Ouvéa, en Nouvelle Calédonie ! Un nouveau Challenge !!!!



