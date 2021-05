Rene RENE LE BOZEC (LE BOZEC)

38 d'expérience pluri-disciplinaire

Industrie, Distribution, Service, Banque



Domaines de compétence :

- Techniques Financières et Comptables

- Juridique et fiscal

- Achats

- Logistique & SAV

- Gestion de production



Formation :

3ème cycle PRINCIPES ET NORMES COMPTABLES

D E S E Spécialité Comptabilité et Gestion

Certificat général en techniques comptables approfondies

Formation complémentaires :

3ème cycle Techniques Financières Internationales

3ème cycle Diagnostique et Gestion Financière des entreprises



Conservatoire National des Arts et Métiers PARIS



E S A (Ecole Supérieure des Achats)



Mes compétences :

Diagnostic d'entreprise

Conseil

Formation