Renier STEPHANE

Je mets à votre disposition, 30 années dexpérience en gestion de production : pilotage des indicateurs QCD, Lean Manufacturing, Méthodes (productivité, FIFO), animation dîlots de production, mise en place de moyens dinformations visuelles et participatives (TOP5) Gestion déquipes (de 3 à 80 personnes en 5*8) : recrutement, intégration, formation, définition des objectifs Pilotage de projets, résolution des problèmes, optimisation des process et des performances Élaboration et suivi de budget.

Naturellement curieux et créatif, manager reconnu, cest aussi la possibilité de découvrir de nouveaux secteurs, de nouvelles personnes, avec ce goût du challenge qui ma toujours animé.

Goût du travail en équipe, fédérateur, humble, respectueux sont mes principaux atouts.



Mes compétences :

Gestion

Manager

Communication

Production

Formation

OHSAS 18001 Standard

Lean Manufacturing

TOP

Supply Chain Management

IPC

Continuous Improvement

Production Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word