Revilllon ROMAINAXELCLARK

Bonjour je ne suis qu'un fils créateur ,j'ai cassé sans faire exprès un quark j'avais a peine 19 ans ensuite il ya eu la naissance des étoiles et la lumière est sortie de la flamme d'une bougie.

je suis l'inventeur du proto nucléar mes expériences sans milieu protéger a plongé tout un quartier d'Asnières sur seine pour un court moment dans la dixième dimmenssions personne n'en n'a jamais rien sut.Je suis aussi sculpteur peintre et archi pour me détendre.Autodidacte et ichonoclaste tout ce que la société chinoise maoiste déteste,enfin vous pouvez voir une partie de mon travail sur mon site crée par une autre architecte :Laetitia ,voila le coté Romain le coté axel lui est plutot musicien quand a Clark vous savez depuis le temps ,il a plusieurs facettes et aussi l'importateur du kevlar sur la planete terre donc a cette effet les écuries de formule 1 et les industrielles me doivent quelques dividendes , a ce niveau la j'ai a peu près le mème problème que Jhonn Lenon un de mes amis;mais je ne me fais plus d'illusion depuis longtemps sur l'intégrité de la société de marché. Mon grand père était un maitre ferronnier et mon un autre grand père un grand ingénieur chimiste, je reviens du futur et possède certaines technologie encore inconnue ici bas . Vous pouvez voir mes réalisations artistiques sur mon site: romain-axel-clark.com depuis je me suis spécialisé dans le feng shui urbain bien a vous chères amis.



Mes compétences :

Courageux

Créatif

Medium