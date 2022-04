Bonjour je suis une jeune femme passionee par les affaires et plus precisement le trading

je suis basee en chine ou je bosse comme General Maneger dans une central d achat de renom pour le marcher Africain et Arabe,je suis trilingue.

Tout m interresse car en tte choses je trouve une source d inspiration et j aimerais donc vous connaitre





Mes compétences :

Export

Créativité

Travail en équipe

Vente

Management

Marketing

Import

trilingue

challange