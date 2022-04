Rex The King MINDONGO KANIKI

En tant qu'informaticien, je coordonne les installations, je viens en aide aux employés dans le besoin, rencontrant un problème informatique, je forme le personnel aux nouvelles technologies et me tiens constamment informé des innovations actuelles. Particulièrement je développe des Logiciels Windows en C# avec Visual studio 2015 & 2017 et imprime les états avec Crystal Report



Avec une parfaite maîtrise de l'outil informatique et une grande pratique dans toutes les tâches administratives comme la prise de rendez-vous, la tenue de planning, la rédaction de courrier ou l'archivage des dossiers je serai rapidement autonome.



Mes compétences :

Administration Windows 2008

Microsoft SQL Server

Administration de bases de données

Réseaux informatiques & sécurité

PfSense

SAP Business One

Relations clients

Traduction anglais français

Gestion de projet

Management opérationnel

Programmation informatique

Recherche Opérationnelle

Comptabilité analytique

Gestion des stocks

Administration Windows server

Plannification stratégique

Administration système

Microsoft Visual Studio

Administration Windows Server 2012