Reynald ASTIER

Directeur Commercial de 1988 à 2008 de Cil 2000 devenu Groupe Entreprises Habitat dans le secteur du

1% logement (aujourd'hui Action Logement), j'ai été pendant plus de 20 ans un professionnel du logement social



Consultant depuis 2009, j'initie, je coordonne, je participe à la promotion d'opérations immobilières impliquant ou non la mixité : logements en collectif, maisons groupées, résidences services,hôtels, sièges sociaux, bureaux, locaux industriels ou commerciaux.



J'interviens pour des Groupement d'Investisseurs privés afin de leur trouver les meilleurs placements

immobiliers



Depuis janvier 2015 j'interviens aussi dans le cadre de coopérations avec les pays d'Afrique de l'Ouest,

à titre personnel dans l'association IFARI et à titre professionnel pour la construction de logements



J'aime à me définir comme un "facilitateur"