Reynald BOUR

Conseiller en Développement par l'innovation (CDI) et Chargé de mission territoriale (CRITT de Savoie - Savoie Technolac 73 Le Bourget du Lac).

Conseil en Organisation, Stratégie et Développement de la Performance Commerciale depuis plus de 12 ans.

Labellisé depuis octobre 2006 par la Région RA pour la mise en place du programme collectif PERFORMANCE PME avec les principaux relais institutionnels de la Région Rhône Alpes: CCI, AFPI Isère, CRITT de Savoie (à ce jour 43 entreprises PME-PMI déjà accompagnées dans le cadre de ce dispositif, sur des problématiques de stratégie et de développement commercial).

Pratique l’animation de formation depuis plus de 15 ans et s’est spécialisé dans les domaines de la Vente et de la Négociation, du Management et de la Communication interpersonnelle.

A occupé différents postes de Direction des Ventes et Commerciale pour des entreprises de services et de la distribution spécialisée.

Diplômé de l’I.A.E. Lyon 3, titulaire du DESS C.A.A.E. de gestion et management des entreprises et du D.U.G.E. Diplôme Universitaire de Gestion des Entreprises (1997)

Un leitmotiv et une croyance forte: La performance collective passe par l'instauration de la dynamique de la confiance et de la coopération entre les acteurs (Formation au PAT miroir ®,UTC de Compiègne – avril 99)



Mes compétences :

Commerciale

Direction commerciale

Innovation

Leadership

Management

Management situationnel

Pédagogie

Performance

Performance commerciale