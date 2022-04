Reynald BOURDON

De Chargé de communication à Chargé d'affaires, j’ai acquis une expérience confirmée depuis 16 ans dans le commerce de machines automatisées de conditionnement (agro-alimentaire, GMS, collectvités, industriel, médical/pharmaceutique, cosmétique ...).



Les challenges que j’ai relevés depuis le début de mon parcours grâce à ma motivation et ma rigueur professionnelle ont permis de prouver ma capacité d’adaptation et d’évolution au sein d’un nouveau secteur d’activité, d’une entreprise ou d’un groupe; ainsi que celle à conseiller, puis convaincre des interlocuteurs de tous niveaux.



Grâce à mon aptitude à identifier, construire et développer des projets dans un climat de confiance, je suis à même de contribuer au développement et la satisfaction d'une clientèle.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Commercial

Ventes

Pubs

Final Cut Pro

Fiction

Enterprise Resource Planning

Customer Relationship Management

Corps

Audit

Adobe Photoshop