Reynald CLAUDEL

J'ai exercé pour 4 grands Groupes Internationaux, nationaux et PME.



Groupe Moulinex puis Groupe SEB en petit électroménager ( Compte Clés, Directeur Régional, Formateur, Responsable de secteur ).

Groupe Marazzi secteur Carrelage en tant que Chef des ventes régional Rhône-Alpes - PME Astoria et Riviera & Bar en petit électroménager en tant que responsable Grands Comptes.

Groupe La Martiniquaise en tant que Chef de secteur de secteur (vente de spiritueux en G.S.A).

J'ai eu des fonctions différentes et maîtrise les techniques de ventes en négociation ainsi que l'expérience du management régional en fédérant des équipes de 7 à 10 collaborateurs.

Je recherche une entreprise dynamique, entreprenante, enthousiaste vers laquelle je pourrais m'épanouir et transmettre mon savoir.

Idéalement j'aimerais allier les deux facettes de mes compétences managériales et de négociations avec des clients clés.



Mes compétences :

KAM

RESPONSABLE GRANDS COMPTES

Négociation

COMMERCIAL

budgets

Animation des ventes

Direction des ventes

Animation de réunions

Salons professionnels

Analyser écouter réfléchir agir

Empathie

Relationnel

Reporting

Management des ventes

Recrutement