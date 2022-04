Reynald Deroche Fontaine, consultant dans les secteurs électroniques et informatiques est expert en systèmes embarqués civils et militaires.



Son expérience d’encadrements de projets de recherche et développement de 1981 à ce jour auprès des entreprises, telles que Philips, Thalès, Sextant Avionique, IBM, ITT, SNCF, mais aussi dans des starts up ou des PME sur des projets de NTIC lui assure une connaissance de l’environnement économique. Il actualise ses connaissances techniques et économiques par de nombreuses participations à des colloques et workshop auprès d’associations professionnelles. Sa double formation en mathématique et en physique acquise auprès des université Paris XI et Paris VII le conforte dans cette expertise.



Au sein de l’entreprise, Reynald Deroche Fontaine repère les besoins en innovation par sa rapide compréhension des cœurs de métiers et des objectifs à atteindre. Cette approche lui permet de conceptualiser et formaliser les réflexions internes et ainsi stimuler l’innovation, porteuse de valeur ajoutée.



De la recherche de financements à la réunion des partenaires ; Reynald Deroche Fontaine se charge de la construction des annexes techniques, des business plans, etc.

Il assure les démarches auprès des organismes nationaux/européens et l’interface entre l’entreprise et les pôles de compétitivités. Il développe un partenariat entreprise-recherche.

Pour faire aboutir et consolider la démarche d’innovation, il met en place les outils nécessaires et en assure le pilotage et la conclusion. Il coordonne le lien entre les partenaires pour atteindre l’objectif : la réussite du projet.



Actuellement, il conduit un projet de système embarqué dans le ferroviaire concernant l’accessibilité.