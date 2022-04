Reynald GEORGES

Commercial confirme en assurances avec une production moyenne de 500 affaires par an, pratique la multivente depuis de nombreuses années.

Leader depuis de nombreuses années en production sur la région sud ouest d'AXA FRANCE



Doué sur le domaine social (de particuliers et professionnel via les collectives) Et patrimonial



Aime transmettre mon savoir aux autres



Mes compétences :

Tenace

Transmettre mes compétences

Aime le domaine social entreprise

Aime le domaine social auprès des particuliers et

Convaincre

Ecoute

Vente

Animer

Creer des reseaux