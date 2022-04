Reynald HAULMÉ

Mon parcours professionnel



Delpharm Lille arrivé en 2008



Technicien de fabrication depuis 2008 (Secteur hormonale - non hormonale).



Depuis 2011, participation au développement et à la transposition des produits (Secteur oncologie).



Réalisation de la pesée des excipients et du principe actif pour les différentes zones.



Pilotage des équipements de granulation sèche et humide / presse a comprimés simple et double sortie /turbine de pelliculage / dragéification / mise en gélules / compactage/ préparation des solutions - suspensions.



Montage / démontage et maintenance 1er niveau des équipements de production.



Réalisation des prélèvements de vérification de nettoyage pour le laboratoire de contrôle.



Participation à des groupes de travail sur des sujets d'optimisation et problématique process.



Mise en place du logiciel LUG3 (Logiciel d’enregistrement des mesures IPC qui permet d’effectuer d’éventuels calculs sur ces mesures et d’en définir la conformité) en partenariat avec le service informatique.Organisation des réunions pour la mise en place avec les services transversaux (responsable production, AQ , Informatique, RH formation).

(Création des recettes, rédaction des modes opératoires pour les différents niveaux d’utilisateurs, modification des DDL, réalisation des modules de formation et formation des différents utilisateurs).



Pour information : Utilisation SAP, IS PHARMA. Formés aux BPF, BPD, formation technique sur la granulation et le pelliculage.





Mes compétences :

Granulation

Pelliculage

Microsoft Excel

Microsoft Word

Granulation sèche

Compression

Mise en gélules

Microsoft PowerPoint

Lug 3

Bpf et cGMP

Bpd

Nettoyage des locaux de production