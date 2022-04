Reynald HURTEAUX

Biologiste de formation, j'ai très vite été attiré par l’aspect technologique de la recherche et plus particulièrement par l’imagerie et les techniques associées à la fluorescence. Au fil des années, je me suis constitué une double compétence en complétant mes connaissances en biologie cellulaire, par une expertise en science de l’instrumentation, notamment en microscopies (fluorescence et électronique), cytométrie de flux et spectroscopie de fluorescence (time-resolved Fluorescence Lifetime).



Mes diverses expériences (universitaire, hospitalo-universitaire et industrielle) m'ont permis de confirmer l’intérêt particulier que je porte à la création de liens solides entre biologie et science de l’instrument, mais également à l’aspect technique en R&D, en particulier le challenge que représente le choix (voire la conception ou l'adaptation) de la ou des technique(s) optimale(s) et la connaissance d'un ou plusieurs appareil(s) de pointe. Le partage du savoir (au sein de l’équipe ou au sein des collaborations), voire le conseil, et le fait de me tenir informé des évolutions scientifiques dans mon domaine et dans les disciplines voisines sont des aspects de mon travail que j'ai appréciés et souhaiterais aussi conserver dans l'avenir.



Mes compétences :

Spectroscopie

Fluorescence

Microscopie

Instrumentation scientifique

Cytométrie de flux

Biologie

Formation client

Vente