Vincent EDON

Management d'Ingénieurs et Techniciens Process



Application des matériaux pour l'industrie (métaux, oxydes, semiconducteurs, aciers, polymères)



Dépôts de couches minces (microélectronique, acoustique et optique, techniques PVD & sol-gel)



Analyses et caractérisations (MEB-EDX, DRX, spectroscopies IR, XPS, Raman, etc… caractérisations électriques, optiques, hyperfréquences)



Essais environnementaux et tests de vieillissement



Environnement salle blanche (PVD, lithographie) et procédés industriels (ligne de production en microélectronique, dépôts PVD roll-to-roll, recuits et traitements de surface)



Management de projets (contrats industriels et académiques)



Encadrement et formation



Démarche qualité (ISO 9001)



Communication (Publications et congrès dont USA)



Mes compétences :

Hyperfréquences

Microélectronique

Couches minces

Métallurgie

Traitements de surface

Semiconducteurs

Matériaux

PVD

Caractérisation des matériaux