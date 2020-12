Laurent EDON

Issus d'une filière technique , j'ai choisi de suivre une formation technico-commercial.

Après un premier poste en tant que dessinateur pour un sous-traitant de convoyeurs industriels (secteur automobile) j'ai ensuite travaillé pour un fabriquant de remorques agricoles (animation d'un réseau de revendeurs).

J'ai exercé ensuite la fonction d'agent méthodes dans une fonderie aluminium cire-perdue pendant 5 ans basée en Mayenne.

Pour revenir à ma vocation, j'ai intégré une agence de fournitures industrielles d'un groupe européen en qualité de technico-commercial.

De 2004 à 2014 ,j'étais employé d'abord comme chargé d'affaires dans une PME sarthoise de sous-traitance mutli activités qui exporte à travers le monde, puis comme responsable commercial.

Depuis avril 2016 je suis technico-commercial pour la fonderie BOUTTE spécialisée dans le pièces unitaires et petites séries ( < 750 kg) que ce soit dans les nuances d'acier ou de fonte, en passant par une multitude d'alliage base Ni, Co, ... ainsi qu'au développement commercial de notre machine d'impression 3D de moules sables pour nos besoins propres ou en sous-traitance de moules et noyaux (pièce proto, unitaire ou problème de délais courts).

Boutté est à ce jour la seule fonderie équipée d'une imprimante 3D.

En parallèle j'a continué à me former par passion à la gestion patrimonial par plaisir.



Mes compétences :

Management

Injection plastique

Chargé d'affaires

Cadkey

Machines agricoles

Fonderie

Conseil commercial