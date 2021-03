Julien ARGENCE

Seemage était un éditeur français de logiciels de visualisation et d'enrichissement de fichiers CAO (Catia, ProE, UG...). Fondé en 2002 Seemage était déjà fournisseur de PSA, Alcatel Space, Eurocopter ou encore Toyota MotorSport. Depuis fin 2007 Seemage est devenu 3DVIA Composer un des nouveaux produits de Dassault Systèmes.



Nos logiciels offrent un accès simple à la maquette numérique pour réaliser des animations, des illustrations, du calcul d'interférences, de la détection de collision... sur des modèles contenant plusieurs milliers de pièces.



Depuis plus de 10 ans, je travaille dans les équipes R&D de différents éditeurs de logiciel dont les plus connus sont IBM et Dassault Systèmes.



Au cours de ces expériences, j'ai eu de nombreux contacts avec le monde de la CAO, et j'ai toujours travaillé avec les langages C et C++.

Je suis aujourd'hui en charge du build et de l'installation de 3DVIA Composer et je continue de tester le produit pour en assurer une qualité optimale.



Suite à un déménagement, je suis en recherche active d'un nouveau poste où ma curiosité, mon relationnel et ma motivation pourrons être au service de mon nouvel employeur.



Mes compétences :

Qualité

QA

3D

Test