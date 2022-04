Reynald KUBIK

Depuis octobre 2016

Responsable des opérations Région Nord



De juillet 2013 à Sept 2016

Directeur d'usine dans la fabrication de vérins et matériels hydrauliques



De Janvier 2011 à Juin 2013

Responsable des opérations région Nord et Est chez ISS Logistique et Production



De Mars 2008 à Décembre 2010

Responsable d’exploitation chez ISS Logistique et Production



De Janvier 2004 à Mars 2008

Acheteur



De novembre 1998 à Décembre 2003

Logisticien d'approvisionnement chez AIRBUS



Mes compétences :

Management

Gestion de la qualité

Gestion de la production

Sécurité au travail

Communication interne

Développement commercial