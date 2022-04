Reynald ROUSSEL

Anticiper l'univers du travail et les compétences de demain

Anticiper, pour favoriser l'innovation sociale

Organiser avec un seul objectif, être encré dans nos territoires

Organiser la flexibilité de l'emploi dans le territoire

Développer dans le but de grandir sans grossir

Développer en mettant en place un modèle d'entreprise performant et durable

Développer, pour favoriser l'insertion

Développer tout en restant agile

Sécuriser, faire en sorte que nos process sécurisent notre croissance

Sécuriser, rendre plus stable votre avenir

Sécuriser, préserver la santé et la sécurité au travail

Animer pour donner vie à nos engagements

Animer pour une croissance maîtrisée

Animer, c'est piloter l'entreprise en employeur responsable



Manager, voyageur, engagé, humaniste



Mes compétences :

Management

Gestion des performances

Service client

Recrutement

Ressources humaines

Gestion des talents