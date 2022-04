Reynald WERQUIN

Passionné de nouvelles technologies mais surtout de leurs usages, j'accompagne des entreprises dont l'axe de développement principal est orienté sur l'usage du numérique pour renforcer l'appartenance territoriale et citoyenne.



L'objectif est de redonner un sens au territoire par la mise en valeur des usages numérique, mais également d'établir un lien fort entre les personnes en créant de nouveaux business model agile, collaboratif et pertinent..



Un engagement fort permet la synergie d'un réseau et la mutualisation de ressources,



Plus qu'un support financier, BSE Group SAS dont j'exerce le titre de Président intervient sur le plan opérationnel et collaboratif dans le développement des projets d'entreprises, de collectivités sur des bases existantes ou en cours de création/reflexion.



Mes compétences :

3D

wifi territorial

Démocratie participative