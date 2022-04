Reynet PATRICK

Je suis passionné d'automobiles; j'en ai fait mon métier depuis 1986 avec une petite escapade en 1989 chez SAGEM pour la vente de fax.. mais je suis très vite revenu à la vente automobile..

je me suis toujours efforcé de travailler pour des marques prémium afin de tisser des liens durables avec mes clients(souvent très fidèles) depuis la vente et bien sur après la livraison.

je suis également très attiré par la formation dans ce domaine,car malheureusement elle est trop peu présente et régulière tout au long d'une carrière de commercial...cependant ceci ne se vérifie pas chez AUDI qui nous forme très régulièrement au CLT de Munich aussi bien en pratique et connaissance produit que sur la conduite et ce avec une débauche de moyens très impressionnants.



