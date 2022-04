Reynier PATRICK

2011-2013

Conception et Réalisation d'une web TV : Qi Gong TV

Réalisation de vidéos institutionnelles pour :

- " Total - Claas France - Schneider - CNIDFF - BEL - Saaten - Ingersol - Suppelec - Schindler - Altavia - STEF - Mairie de Paris.....



1988-2011

Réalisation de documentaires

- « Parlez-vous Picard ? ou la culture de Lafleur » France 3

- « La Tubapassion de Marc Steckar » Muzzik

- « L’absence pour mémoire » 1h16’ La chaîne Histoire /Mémorial de la Shoah Paris

- « SOS ça bouge « Reportage sur les Banlieues" FR3 IDF



Réalisation de Programmes Socio-éducatifs pour les Editions Echo

- 2 fois 1h30 Danse Classique mes premiers pas sur la Danse Classique

- 3 fois 2 heures sur le Taï Chi

- 5 fois 2 heures sur le Qi Gong Gymnastique Chinoise

- 3 Fois 2 heures sur le Ashtanga yoga

- 1 h 30’ « La sophrologie au quotidien »



Films primés pour des films institutionnels et fiction comme réalisateur :

-"La Course au Leader" (Massey Fergusson) Premier Prix public Spécialisé à Biarritz.

- "Flash sur Ethernet" (Schneider) Prix de catégorie à Biarritz.

- Le défi du cône avec l’architecte Christian de Portzamparc Roc d'or au festival du film Fimbacte, ainsi que le grand prix du public pour Pro Btp.

-"Passage" Prix "Spécial Merit Awards" au 17ème Festival de Tokyo, Prix Spécial du Jury au Festival Cinéma Impur de Limoges.



Réalisation de films d'entreprise pour les sociétés :

Agence Christian de Portzamparc (architecte) -Beaufour Ipsen - Caisse d'Epargne - C.E.A. Saclay - Charles Jourdan - Cimbeton - Ciment Lafarge - Citroën - Crédit Mutuel Nord Est - Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie - Dassault Electronique - Département Nord de Calais - EDF - Ericsson - ESRI - Estée Lauder - Faculté de Médecine - Faculté d'Orsay - Fédération Industries Mécaniques - F.F.O.C.T - France Télécom - HEC - Hilti - Iams - Ile de Sciences Industries - Intermarché - Laboratoire National d'Essais - L'Oréal - Lyonnaise des Eaux - Macif - Port Autonome de Paris – Pro Btp - Procter&Gamble -Renault - Silicon Graphics - Supelec - Thalès - TP de France - Total –Valeo - Citroën, Altulor, Ciba-Geigy, Telma, Agence Coryphe, Groupe Schneider, Claas France, Groupe Akzo, Port Autonome de Paris, Valéo, Vaslin Bucher, Hilti, Nitrochimie, Bull, France Télecom, Spies Hecker, Otis...



Réalisation de Fictions Court Métrage :

- "L'été d'une Chrysalide" : 5'20 Ciné cinéma en 1997.

- "Ainsi parlait Tubasoustra" : (Clip de Jazz) M6.

- "Passage" Fiction 10'.

- "Au pied de la lettre" : Série d'histoires courtes

- "Ascendanse" : Fiction danse de 26'.

- "Le Ménage" : Fiction 4' (En cours).

- "Chair de Pierre pierre de chair " Vidéo Danse 6'



1983-1988

Parallèlement à la réalisation, Chef Monteur Film et Vidéo.



Films primés en tant que Chef monteur :

- "Prélude à l'Envol" de Jean Valmont Primé en 1983 au Festival de Biarritz

- "Mémoire pour les Temps Futurs" (Aérospatiale) d’Yves et d’Ada Rémy

Prix de la CST à Biarritz, Grand Prix du Commerce Extérieur au Festival International de Kobè,

Grand Prix du Festival de l'Aviation à Pau.

- "St Hélico" d’Yves et d’Ada Rémy,

Mention de la Qualité du C.N.C., Prix du Commerce Extérieur à Biarritz.

- "La Cible ou la Proie" d’Yves et d’Ada Rémy,

Prix de catégorie public spécialisé à Biarritz.

- "Les Racines du Succès" d’Yves et Ada Rémy,

2ème prix de catégorie au Festival de Rome.



1981-1982

Service Militaire à l'E.C.P.A. (Etablissement Cinématographique et Photographique des Armées). Au service du montage films (16 mm et 35 mm)



1979-1981

Faculté de Censier Département de Recherche Cinématographique et Audiovisuelle.



Mes compétences :

Auteur

Clip vidéo

Conception

Documentaire

Film d'entreprise

Film institutionnel

Formation

Habillage

Montage

Production

Réalisation

Realisation vidéo

Reportage

Video

Video production

Web

Web TV