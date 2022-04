Réza HOUDJAL

Négociation avec les Grands Comptes internationaux clés, gestion de réseau de partenaires, promotion de solutions techniques complexes, mise en oeuvre des rapports d'activité. prospection de nouveaux marchés, étude de marché, mise en place d'une stratégie commerciale par segment de marché.



Connaissance des marchés de la Set Top Box, TV numérique, Machine to Machine, Télécommunication, communication sans fil, semi-conducteurs.



Management d'équipes internationales.



Expertise technique et gestion de projet vidéo, Set Top Box, télévision numérique. Gestion de projet avec des équipes internationales (EMEA & US).



Mes compétences :

Management

GSM

Développement commercial

Vente

Business development

Télécommunications

Télévision numérique

Négociation

Gestion de projet