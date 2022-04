Guillaume DE SOUZA

Ingénieur de formation (ENSTA & Mastère recherche), j'ai commencé ma carrière professionnelle au sein du groupe Air Liquide, dans les métiers de l'Hydrogène en tant qu'ingénieur procédés à l'ingénierie du groupe (5 ans). Puis, mon gout pour l'innovation technologique m'a naturellement porté vers l'activité R&D du groupe (8 ans).

Nommé Expert Groupe Air Liquide en 2003, j'ai ensuite représenté Air Liquide au sein de grands projets Européens sur la conversion d'énergie (ENCAP, Dynamis...) et ai participé à la conception des centrales électriques du futur où la capture et la séquestration du CO2 seront intégrées.



Porté par mon envie d'entreprendre et mon goût de l'innovation, je suis aujourd'hui le président d'une jeune entreprise innovante de 12 salariés (oct 2015), ADIONICS (Advanced Ionic Solutions) développant une technologie de rupture en dessalement/déionisation de l'eau pour répondre à des enjeux forts liés à l'accès à l'eau et à la maitrise de l'énergie dans ce secteur.



Auteur de 2 articles dans les Techniques de l'ingénieur (J3606 et J3607 sur la Purification des gaz par PSA)



Auteur et co-auteurs de plus de 30 Brevets.



2011 : Lauréat du concours national du Ministère de la recherche d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes en catégorie "Création-Développement".

2014 : Lauréat du concours mondial d'Innovation "Ambition 2030", phase 1

2015 : Lauréat du concours mondial d'Innovation "Ambition 2030", phase 2



Mes compétences :

Entrepreuneuriat

Procédés gaz et fluides

Génie des procédés

Efficacité énergétique

Energies renouvelables

Développement durable