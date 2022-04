Reza JOUNWAZ

Je travaille au centre d’investigation clinique et innovation technologique CIC-IT 807 au CHRU de Lille. Au sein de ce service j'occupe le poste d'ingénieur hospitalier spécialisé en Informatique. Dans ce poste, je dispose de responsabilités, tant dans le domaine informatique que de la santé. Dans ce cadre, je suis en étroite collaboration avec les médecins et le personnel médical du CHRU,de Lille afin d’élaborer des applications adaptées à leur pratique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Génie logiciel

Création et gestion de bases de données

Réseaux informatiques & sécurité

Programmation orientée objet