Reza MOVAHED

DOMAINES DE COMPETENCES



Gestion de projet Industriel

Ingénierie Produit/Process : Conception et Optimisation (selon trois critères: coûts, qualité et délais)

Management déquipes de bureau d'études techniques (Ingénieurs, Projeteurs et Dessinateurs industriels)



ENVIRONNEMENTS DINTERVENTIONS



Industries Manufacturières :

Métallurgie, Fabrication de machines et équipements, Automobile, Unité traitement dair.



Industries Process :

Chaine Logistique, Ligne de production et conditionnement, Energie Pneumatique, Packaging, Energie électrique, Cosmétique, Automobile, Oil & Gaz,.





Mes compétences :

Gestion de projet

ERP

Management

WinDev

DFMA

Solidworks

SolidEdge ST 6

Solid Edge

Sage Accounting Software

Pro/ENGINEER

NASTRAN

Microsoft Visio

Microsoft SharePoint

Microsoft Project

Microsoft Office

Matlab

DFM

CATIA

C++

BASIC

Autocad

AutoDesk

Adobe Illustrator

ANSYS

Autodesk Design Review

COSMOS

Navision

Cegid PMI