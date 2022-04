Rezkallah REDJEB

Bonjour,

Je suis a la recherche activement d'un stage en développement .Net, pour valider ma formation MCSD: Microsoft Cetrtified Solution Devlopper, Web Application, Microsoft.Net, C#, Sharepoint, Azure, et Web Services, chez Vaelia à Toulouse, ouvert à un contrat de professionnalisation/alternance également pour une formation BAC+5 en informatique, actuellement j'ai le niveau de BAC+3 (Licence STS du CNAM) toujours en Informatique.

Cordialement.



Mes compétences :

UML/OMT

SQL

Merise Methodology

JavaScript

Java

HTML

ASP.NET

MVC

C#

WPF