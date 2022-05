Martine BARGUES

Actions associatives :

- Association F.F.M.A.S. : Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat. Membre du bureau – accueil – commission loisirs - chargée du partenariat en binôme : FFMAS Midi-Pyrénées depuis 2010.



- C.A.M.P. : Club Affaires Midi-Pyrénées. Membre du bureau et en charge de la commission animation depuis 2013.



Formation secourisme :

- Diplômes de secourisme : AFPS – PSE 1 – PSE2 – Monitorat de Secourisme - 2006 et 2007.



Etudes :

- Baccalauréat « Collaboratrice d’Architecte » (1976)



Loisirs :

- Association des « Rencontres de Bélaye » de Violoncelles - Conseillère – Membre du bureau depuis 1988.



- Œnologie – Gastronomie.





Assistante de direction dans le BTP et dans d'autres domaines tels que la publicité, presse écrite et parlée, l' oenologie, etc...



Mes compétences :

PeopleSoft 8

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Internet

DM

Accès