Rezki HANED

•SIMPLE

- Je sais gérer les priorités et les moyens pour atteindre mes objectifs.

- Je confie des missions claires et précises à mes collaborateurs.

- Je définis des objecifs M.A.L.I.N.S (Mesurables, Accessibles, Limités dans le temps, Indiquant le résultat, Spécifiques).



•IMPECCABLE

- J'optimise quotidiennement les outils d'animation le merchandising,..

- Je vais au fond des choses et mets tout en oeuvre pour atteindre mes objectifs dans les délais impartis.

- J'ai une attitude et un comportement en accord avec les règles de l'enseigne (tenue vestimentaire, hygiène,...)

- Je fais preuve de détermination dans la réalisation des objectifs.

- J'ai le sens du détail.





•DONNER ENVIE

- Je développe avec mon équipe une attitude commerçante envers les clients.

- Je sais motiver et entraîner mon équipe en vue de la réalisation d'objectifs.

- Je valorise les messages de l'entreprise auprès de mon équipe en favorisant un climat positif.



•ECOUTE

- Je sais identifier les besoins des clients et sensibiliser mon équipe à leur attentes.

- Je suis à l'écoute des besoins de mon équipe.

- Je sais où et comment aller chercher les informations dont j'ai besoin pour fonctionner, et les faire circuler si nécessaire.

- J'intègre les priorités de la hiérarchie et les applique dans mon magasin.



•REACTIF

- J'ai le souci du résultat à court terme.

- J'accompagne les évolutions et les changements en faisant preuve d'ouverture d'esprit.

- J'adapte l'organisation et l'activité face aux résultats commerciaux et aux aléas (évènements) du business.

- J'analyse les résultats des ventes.



•RESPONSABLE

- J'assure efficacement la sécurité du magasin, des biens, et des personnes.

- Je maîtrise l'ensemble des procédures légales et internes.

- Je fais grandir mon équipe et je transmets mon savoir-faire.



•Attrait aux valeurs de l'entreprise, sa culture, ses produits,....



•je suis ouvert aux suggestions.



•J'apprends des autres.



•Je trouve les meilleurs solutions.