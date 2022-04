REZKI ZERARTI

Par : Amine IDJER

.Journal de liberté-Algérie



Il est des choses de la vie que l’on déguste avec délice, que l’on savoure avec bénédiction, que l’on apprécie sans limite. C’est le cas de la peinture de Rezki Zerarti ses tableaux attirant le regard du passant par les couleurs. Exposant depuis 1964, l’artiste peintre livre aujourd’hui, au regard des curieux et des amateurs des arts plastiques, plus précisément, de la peinture, sa vision de la vie, de la société, à travers le signe (surtout le signe berbère). Appartenant au mouvement “Awchem”, Rezki Zerarti, tout au long de sa carrière, n’a eu de cesse d’inclure se “signifié” dans toutes ses œuvres.

À peine le seuil franchi, le regard est de suite happé par toutes ces toiles. Chacune raconte une partie d’une histoire. L’histoire de notre passé, de nos us et coutumes, de notre société. L’ordre ne compte pas. De l’endroit où l’on se positionne, c’est la mémoire collective qui surgit, qui appelle, qui interpelle. De multiples scènes du quotidien d’antan sont suggérées. Oscillant entre le semi-abstrait et le semi-figuratif, le plasticien trace des figures, des silhouettes, tantôt appuyées, tantôt insinuées, voire soufflées grâce à un tracé subtil souvent par petites touches, faisant office d’un chemin, d’une trame. C’est le fil d’Ariane qui sert de guide. Des tableaux bien remplis, toute la surface est “ peinturée”. Une palette de couleur variée, osée. Un recherché mélange, où le foncé cohabite avec le clair, le froid avec le chaud. Bien sûr, parmi les 26 œuvres, on en trouve quelques-unes où uniquement une seule couleur avec toutes ses nuances – qui est célébrée par l’artiste.

S’inspirant de la culture ancestrale et de certains éléments qui nous viennent du passé (rois, cavaliers, grandes jarres…) Rezki Zerarti rend hommage au signe, celui de son pays, l’Algérie, celui d’un continent, l’Afrique. Il conjugue le présent et le passé au plus-que-parfait. Au-delà de l’histoire que ces toiles racontent, il en découle une autre, celle de l’humanité. Un regard profond, ouvrant l’intimité des idées, inspirations, convictions de l’artiste au regard du visiteur. Tout est dépeint dans une ambiance feutrée. Cette sensation d’intimité est entre autres accentuée par les murs ocres et la boiserie de la galerie, conférant aux œuvres de Rezki Zerarti une lumière sans pareil. La lumière des lampes et celle du jour, pénétrant par la vitrine, crée des clairs et des obscurs saisissants. C’est la magie de la lumière !



Mes compétences :

Art