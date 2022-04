Rezozen MAGAZINE ET RÉSEAU DE L'ÊTRE ET DU BIEN-ÊTRE

« Authenticité et Eveil », ces deux mots traduisent l’essence même du Zen, ils définissent également la direction que nous avons choisi d’emprunter en créant Rezozen !



Partager avec vous notre passion pour toutes les disciplines, millénaires ou plus récentes, qui tendent à libérer et éveiller l’Être authentique en chacun de nous, et, en même temps, vous les présenter sous une lumière très contemporaine à la manière d’un voyage fait d’expériences multiples : tel est le pari que nous souhaitons relever aujourd’hui.



Ce lieu ou plutôt cet univers où des exercices pratiques côtoient des plages de musiques et de chants, où des articles se mêlent à la poésie et à la méditation plus ou moins guidée, parle de ce qui célèbre le beau, le vrai, la Vie… sans jamais l’enfermer dans des catégories.



Et c’est dans un esprit de réseau, concept moderne qui traduit l’idée de « se rejoindre », de « s’unir aux autres » et de « véhiculer ses pensées », que nombre de praticiens, d’auteurs et d’artistes ont accepté de partager le fruit de leur travail passionnant.

Ils sont animés du désir de communiquer leur vision de l’esprit et du corps : le souffle, les rythmes et les mouvements ; mais ils désirent aussi vous éveiller à tout ce qui participe à une prise de conscience et à l’écoute d’un langage plus subtil : l’émotion, la vibration… l’énergie !





Nous désirons vous offrir un cadeau, un élan, un quotidien vivant : votre présent, ici et maintenant.



La rédaction Rezozen