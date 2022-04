Rghia MOKHTAR

Mon expérience professionnelle en tant que commerciale me permet d’être a l’écoute des clients pour leurs proposer et les conseiller sur des différents produits.

Cette expérience me permet également d'apporter mon expertise à une équipe de gestionnaires clientèles pour faire le lien avec les différents intervenants internes et externes, je fais preuve de réactivité et d’écoute face aux demandes des clients.

Référent dans la résolution de litiges et la gestion de projets, je fédère une équipe dans l’atteinte des objectifs de l'entreprise.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Merchandising

Administration des ventes

Management

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Commercialisation

Vente

Comptabilité