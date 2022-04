Fondée en juillet 2011, APTECH, filiale à 100 % du groupe ALTEN, est une société de

prestation de service spécialisée dans le recrutement de techniciens à haute valeur

ajoutée dans le domaine des technologies (ATF) et en systèmes d’informations, réseaux et

télécommunications (SIRT).

APTECH est une solution du groupe ALTEN qui intervient pour de l’assistance technique et

du forfait



