Rh PLATE-FORME

A travers la Plate-forme RH, c'est l'ensemble des partenaires de l'emploi et de la formation qui se mobilise pour apporter des réponses concrètes et adaptées à vos problèmatiques emploi, formation, gestion des compétences et des ressources humaines grâce à l'intervention du conseiller RH.

Véritable dispositif de proximité destiné à tous les dirigeants, de la TPE à la PME/PMI, la Plate-forme RH a pour mission de mettre en adéquation votre projet économique et les compétences de vos collaborateurs.