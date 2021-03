Rhandy GRARD

Depuis plus de 10 ans, je passe une partie de mon temps libre à développer des sites web, des applications et des jeux pour mes envies personnelles, mais aussi pour des relations plus ou moins proches.



Je suis actuellement toujours passionné par l'informatique, mais aussi très curieux dans les domaines liés aux nouvelles technologies, au divertissement, aux sciences, à la culture, la société ou la psychologie. Je suis freelance afin de pouvoir m'impliquer dans des projets qui me tiennent à cœur, car sont liés à mes passions et principes fondamentaux.



N'hésitez pas à vous renseigner sur deux d'entre eux :

https://whiplay.fr : Un site dédié aux passionnés de musique, qu'ils soient musiciens ou mélomanes

http://jactaest.com : Un site de facilitation des processus décisionnel entre associés d'une entreprise



Autres intêrets : Ethique, honnêteté et communication non violente.

Psychologie, neurosciences, physique-chimie, philosophie, géopolitique, sociologie, méditation, casse-têtes, jeux vidéo, contenus Youtube, sports…



Mes compétences :

Programmation orientée objet

Scrum

Unreal engine 4

Design Patterns

Git

C# (Windows Form)

C++ (Qt)

Unity

JQuery

JavaScript

SQL

Symfony

PHP

CSS 3

HTML 5