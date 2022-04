Sérieux, compétence et sécurité sont essentiels à notre action.

Chaque jour à vos côtés nous sommes présents pour vous écouter et répondre à vos besoins de la vie quotidienne par une prise en charge adaptée.

En gardant constamment à l’esprit le bien-être, le respect de l’individu et le maintient des relations sociales nous parviendrons à pourvoir aux mieux à vos attentes.

Au travers de nos différents services, certains pourront ainsi organiser leur temps libre en conséquence, d’autres simplement garder le bénéfice de demeurer à leur domicile le plus longtemps possible.

J’ai donc souhaité m’entourer de personnes expérimentées et fidèles à notre métier. Ce professionnalisme mis à votre service nous permettra d’établir des relations de qualité et de confiance.

Parcourons ensemble ce petit bout de chemin et nous préserverons le confort de tous.

Signe : RHATTASSI Yassine