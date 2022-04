Rhaud MOKANEO

J'évolue dans le domaine de l'environnement avec pour option particulière la mise en relief des objets de récupérations dans une dynamique purement artistique.



promoteur de la compagnie awelissa, groupe de recherches musicales et écologiques, composée de 03 artistes professionnels,et basée en république de cote d'ivoire(Abidjan),

président de l'ONG GENERAL SHERMAN CITY.



j'ai comme objectif à travers mon concept d'accompagner les Nations Unies dans la lutte contre la pollution, notamment les changements climatiques,en réalisant des spectacles, tenant des conférences partout en Afrique et le reste du monde, et notamment à travers le circuit universitaire. ainsi dans le souci de sensibiliser la masse estudiantine sur la décadence environnementale qui s’avère chaotique et l'urgence de faire face aux différents déséquilibres observés dont nous en sommes tous responsables.

enfin proposer des astuces nécessaires et efficaces afin de devenir des éco-citoyens pour une civilisation écologique restaurée.



il a à son actif, en tant que conférencier et artiste musicien évoluant en solo, une prestation d'1h à travers laquelle il plonge son public dans un univers merveilleux de sonorités naturelles, un exposé mettant un point d'orgue sur la prise de conscience. un concept nommé Galimariade, qui se veut une large diffusion pour informer les populations sur la dégradation environnementale de la planète,la richesse hyperbolique de la biodiversité. aussi aider les populations vivant dans des zones défavorisées à comprendre les notions d'écologie afin de susciter en elles le désir et les comportements de recyclage...le recyclage qui est l'une des méthodes les plus efficaces pour faire face aux changements climatiques. enfin réveiller en TOUS le principe des principes: L' AMOUR.





voici quelques objets transformés et réutiliser dans son spectacle:boites de conserves,tuyaux de plomberie,sachets plastics,clichés,bouteilles,canettes,ustensiles de cuisine,clavier ordinateur,machine à coudre,... CETTE LISTE N'EST PAS EXHAUSTIVE.



venez donc découvrir les belles couleurs de la nature et par conséquent du Galimariade!



Mes compétences :

conférencier sur l'écologie

responsible for the decay

Plumbing