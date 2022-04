Rheda R GUIBA

. Bénéfices







La poussière est un problème. On la retrouve partout, dans les ateliers de production, d'emballage, dans les entrepôts et plus généralement aux postes de travail.



Les systèmes Clean Air Solutions de Zehnder proposent des mesures de protection économiques pour éviter et éliminer les fortes concentrations de poussières.









Les systèmes Zehnder « Clean Air Solutions » apportent de nombreux avantages.



Une fois les particules de poussière filtrées, l’amélioration de la qualité de l’air bénéficie aussi bien aux hommes, qu’aux machines et aux équipements matériels. Vos collaborateurs se sentent mieux à leur poste de travail, ils sont donc plus productifs et l’absentéisme pour cause de maladie baisse. Les équipements de production sont moins encrassés et sont moins sujets aux phénomènes d’usure, les arrêts de production sont donc moins nombreux, facteur supplémentaire d’amélioration de la productivité. Vos marchandises enfin restent plus propres et donc plus attractives, sur le plan visuel.









Moins de poussière ...



Les Clean Air Solutions Zehnder ont pour but de réduire efficacement le taux de poussière contenu dans l’air ambiant. Les avantages sont nombreux :



· l’air ambiant est plus propre au poste de travail

· l’efficacité des machines et des appareils augmente

· l’usure des machines ainsi que les arrêts de production diminuent

· le personnel se sent mieux, sa productivité s’améliore

· les marchandises restent propres et plus attractives sur le plan visuel



... des coûts en baisse



Qui dit moins de poussière, dit réduction des interventions de nettoyage. Ce qui se traduit par une baisse de coûts. Économies possibles (sur une base annuelle) :



· 30 % des coûts de nettoyage des bâtiments à la machine, étant donné que le volume de poussières accumulées au sol diminue

· 70 % des coûts de nettoyage à la main, grâce également à la baisse des dépôts de poussière

· 30 % des dépenses de personnel, du fait de la baisse des arrêts de maladie

· 30 % de rectification en moins

· 80 % de rebut en moins



Mes compétences :

Vente B to B

Approche directe

Gestion grands comptes