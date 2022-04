Rhevelgy Cédric ALOUNA, né à Brazzaville en 1991 le quatrième jour du premier mois, je suis un garçon intelligent, très responsable; amoureux du travail bien fait, doué d'un bon esprit d'équipe et d'une bonne capacité d'adaptation. J'ai, après l'obtention de mon baccalauréat scientifique, orienté mon choix vers l'ENSP où trois ans après j'ai obtenu un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Maintenance Industrielle. Ce Diplôme n'étant qu'une étape de mon parcours universitaire, je poursuis ( et finis dans quelques mois) mes études en Électromécanique en vue d'obtenir mon Diplôme d'Ingénieur. Aux côtés de ces nombreuses qualité l'on me reproche d'être quelque peu timide, ''accro au boulot''; un peu têtu et coléreux.

Étant polyvalent de par ma formation, je nourris le souhait de faire carrière dans l'industrie du pétrole (production, exploration, maintenance électromécanique) et ce souhait demeure motivé par:

- la certitude de travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles;

- la possibilité de mettre en valeur les compétences acquises tant à l'école que lors de mes stages en entreprises;

- le social, le challenge,la formation continue et la technologie de pointe qui caractérisent ces entreprises

- les opportunités qu'offrent les industries de pétrole.

Conscient de mes défauts et qualités, ainsi que des atouts et attentes de ces entreprises, je perfectionne au sein d'un club la langue anglaise et m'adonne à une vie associative active afin d'améliorer mon savoir-être et mon savoir-faire.



Mes compétences :

Systèmes hydrauliques et pneumatiques

Mécanique des fluides et des Milieux Continus

Conception et conduite des projets.

Logiciels de stimulation: stimwin, IFS

Fluidsim, Autocad, Solidworks, MATLAB