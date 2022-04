Rholami ABDELHAKE

- Le rôle principal du responsable ou directeur de l'hébergement est d'assurer le remplissage de l'hôtel. Pour cela, JE gère les relations avec les agences de voyage et les centrales de réservation, développe la notoriété de mon établissement auprès des professionnels du tourisme, j'entretient de bonnes relations avec les établissements concurrents afin de bénéficier de réaffectation de clients, et je coordonne les opérations spéciales d'accueil de groupe.

- je gère également toute l'activité d'hébergement de l'hôtel. j'encadre l'ensemble du personnel des étages et de l'accueil, dont je coordonne l'efficacité et le travail afin d'assurer une qualité de service en chambre irréprochable aux clients.

je contrôle l'équilibre financier on établissant les budgets prévisionnels afin de rentabiliser l'activité hebergement.

- Véritable « homme-orchestre » ,de contact et de terrain de l'hôtel,