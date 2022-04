Rhomé ECHANIZ

Mes compétences:



- Assurer la gestion et le suivi commercial des budgets clients

- Evaluer et deviser les prestations de l’agence

- Réaliser des recommandations ergonomiques, graphiques et éditoriales (benchmark,workshop)

- Coordonner des prestataires étrangers en anglais

- Gérer des équipes dédiées DA, Ai, Content, Intégration, Dev

- Participer à des appels d’offres (Louis Vuitton Mon Monogram, Carolina Herrera lancement parfum, Jean Paul Gaultier...)



Assiduité

Coordination

Perseverance