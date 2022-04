Avocat inscrit au barreau d’Alger depuis 2007, Maitre Riad ARADJI multiplia les expériences durant sa formation afin de consolider ses connaissances et aiguiser sa pratique.

Cependant, son penchant pour la sphère économique l’amena à poursuivre des études de post graduation en droit des affaires. Après quoi il opta pour un cabinet spécialisé en droit public vu que le premier operateur économique en Algérie est l’Etat.

Après quelques années de pratiques et étant animé par le challenge, Maitre Riad ARADJI s’associa avec Me Smail BOUBEKEUR afin de lancer leur propre cabinet A&B Law Office et ce 2010. En ayant comme ligne directrice de fonder un cabinet moderne offrant un service pluridisciplinaire et personnalisé que ce soit en matière de contentieux et/ ou de conseil, en totale adéquation avec les besoins de la clientèle.

En parallèle Maitre Riad ARADJI de part son penchant pour le monde du IT, opta pour une petite expérience dans la formation ( 4 ans ) dans le plus réputé des instituts d’informatiques en Algérie. Une expérience très riche dans l’optique de sa spécialisation dans le domaine du IT.

Ayant opté dans le cadre de son positionnement stratégique pour une approche sectorielle, A&B Law Office a su intégrer plusieurs secteurs d’activités ce qui lui a permis de développer une expertise assez spécifique.

Cette approche ainsi que le savoir faire cumulé durant ces années d’exercices et de surcroit le réseau dont dispose le cabinet (actif dans 48 wilaya), ont amené plusieurs cabinets d’avocats à solliciter ses services dans le cadre du partenariat.

En phase de développement constante A&B Law Office tend à moyen terme se positionner dans le continent africain de part les opportunités de développement offertes à la sphère économique algérienne.

Soucieux de la qualité de ses services, c’est pourquoi il est constamment à la recherche de l’excellence.



Mes compétences :

Droit de la propriété intellectuelle

Droit de l'informatique et des nouvelles tech

Droit des contrats

Droit de la concurrence

Droit des sociétés

Droit de la distribution

Oil and gas law

Droit du travail

Droit du sport

Droit de l'environnement

Livre numérique

Droit des marques

Droit des marchés publics de travaux

Droit des brevets

Dessins et modèles