Riad DEGHIA

Mes Objectifs :



- Intégrer une équipe dynamique.

- Participer au développement d’une entreprise en mettant à votre service mes compétences.

- Technicien des Forces de Ventes et aussi étayer par mes diverses expériences du terrain.

- Je suis doté d'un bon relationnel amont et aval, et sait rendre compte à ma hiérarchie.

- Me définissant comme un élément rigoureux, j'ai le sens du service client.

- Manager organisé et Autonome, j'ai bien évidemment un goût prononcé pour le travail en équipe.

- Prend plaisir à transmettre, mon savoir faire.

- Ainsi qu'à faire évolué mes performances individuels, tout en fédérant un fort Leadership auprès de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Autonomie

Persévérance

Persuasion

Développement commercial

Autodidacte

Management commercial

Ventr à domicile