Riad GUENNOUN

- Vingt années d’expérience dans la maintenance et l’ingénierie aéronautique

- Grande expérience dans la gestion des projets techniques

- Grandes aptitudes de communication et de gestion des équipes

- Expérience dans la formation des équipes et dans l’enseignement universitaire

- Très bonne maîtrise des techniques d'audit et de gestion de la qualité

- Elaboration et gestion des budgets



Mes compétences :

Audit

budgets

Engineering

Formation

Gestion de budgets

Gestion de la qualité

Gestion de personnel

Gestion de projets

Maintenance

Navigabilité

Négociation

Négociation de contrats

Qualité

Techniques d'audit