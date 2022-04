Elsa GIRAUD

L'Atelier d'Histoire est une entreprise de recherche historique, ingénierie et médiation culturelles. Son métier est de rechercher, écrire et transmettre l'Histoire. Installée en Briançonnais, l'entreprise est à la disposition de tout acteur public ou privé souhaitant mettre en valeur un patrimoine historique ou culturel en régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. L'Atelier d'Histoire réalise recherches en archives, études historiques, inventaires de patrimoine culturel, expositions, visites guidées, conférences ... et des jeux !

Auteur de nombreuses recherches sur l'histoire des communautés alpines, l'histoire du ski, l'architecture et le mobilier alpin, je m'intéresse également à l'histoire de l'art du Briançonnais, du Queyras et de l'ensemble des Alpes du Sud.

Pour en savoir plus ou pour le plaisir des yeux, je vous invite à consulter mon site http://recherches-historiques.com/



Mes compétences :

Histoire de l'art

Tourisme

Recherche en archives

Inventaire

Recherche documentaire

Gestion de bases de données

Expositions

Publications scientifiques

Médiation

Pédagogie

Ingénierie culturelle

Histoire moderne

Histoire contemporaine

Architecture