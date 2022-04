Riad IKHLEF

Avec une double compétence technique et managériale acquise au cours de mes différentes formations et consolider par mes diverses expériences professionnelles je travaille dans des postes de management des systèmes d'information.



COMPÉTENCES



Maîtrise des Techniques et des Méthodes de la Gestion de Projet

Coordination, Planification, Suivi budgétaire, Reporting, Qualité, Analyse des besoins, de la valeur et rédaction de cahier des charges.

Connaissance des Méthodes Agiles (SCRUM,DSDM, XP, LEAN).



Certifié (IPMA/AFITEP) International Project Management Association



Ingénieur d'étude et développement :

Conception et Réalisation des applications JAVA/J2EE (Spring, hibernate,struts).

Gestion des environnements (Oracle, Unix, Weblogic, Apache).



Mes compétences :

Chef de projet

Méthodes Agiles

JAVA/J2EE

Management de projet

Oracle

UNIX

Microsoft Excel

Java

Java 2 Enterprise Edition

ECLiPSe

WebLogic Enterprise Application Server

Oracle Toad

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Apache WEB Server

Microsoft Project

Oracle PL/SQL

MySQL

Hibernate

Struts Web Application Framework

Spring Framework

Personal Home Page

Apache Maven

XML

UML/OMT

TM1

Scrum Methodology

SQL

ORACLE WEBLOGIC

Microsoft Office

Microsoft Access

Merise Methodology

JavaScript

Java Servlets

Java Server Pages

JAWS

HTML

EDI

Consolidations

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language