Riad KHENNAOUI

Consultant Finance Internationale -BFI / International Financial Consultant

Formateur Certification A.M.F Acteurs des Marchés Financiers

Formation, encadrement et placement des principaux acteurs de marchés - Banque de détail et Banque de financement et d'investissement (B.F.I)

Profil à l'international



Mes différentes expériences professionnelles à l'étranger m'ont permis d’être à l'aise dans un environnement de travail à l' international.



I am looking for career opportunities abroad (Dubai or Doha), mainly in financial service or in Investment fund administration , ready to relocate , please contact me, open to many opportunities.



Mes compétences :

Organisé et rigoureux

Adaptabilité en environnement international

Esprit d'équipe

Etude de marché et prospection clientèle à l'inter

Financements internationaux

Droit des affaires internationales

Techniques du commerce international

Management stratégique et marketing international

Management des risques financiers internationaux

Sens de l'écoute

Esprit d'initiative

Négociation commercial international

Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, Powerpo

Gestion de différents moteurs de navigation ( Int

Logiciel AS 400, Focus, Lotus Reuters software et

Gestion des Swifts

Trading Marché des "Corporate Action" et "UCITS"